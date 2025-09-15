Ловеч минава на воден режим

Снимка БГНЕС
Ловеч минава на воден режим от днес (15 септември), предаде БТА. 

Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, съобщават от ВиК АД - Ловеч.

Вода в града ще има от 6:00 до 23:00 часа, а за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

От началото на лятото до сега в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим.

