Радев: Срещата Тръмп-Путин възстанови надеждата за мир

Срещата в Аляска между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир, заяви президентът Румен Радев.

Държавният глава участва в възпоменателното честване на 122-ата годишнина от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Там беше и председателят на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова.

"Срещата в Аляска между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Предстои обаче да наблюдаваме метаморфозите на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир чрез сила, без да си дават никаква сметка за реалностите. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, повече жертви и по-голяма загуба на територия", каза пред журналисти президентът.

На 11 август Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Той е на мнение, че приетите в последния момент преди ваканцията промени - на 31 юли 2025 г, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата

"Плячкосалите "Булгартабак" и КТБ, които прокараха набързо скандалните поправки в Закона за държавната собственост, сега се правят на загрижени за обществения интерес. (...) Когато тези процеси се осветлиха, мераклиите да се облажат бързо се разбягаха от прожекторите. Точно заради това обществото трябва да държи тази тема във фокуса на вниманието си", коментира президентът.

Според него на този фон взаимодействието между институциите става все по-трудно, защото решенията на изпълнителната власт се вземат извън нея и ѝ "се свеждат за изпълнение". По думите на Радев - за да има диалог между институциите, той изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира.