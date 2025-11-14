Правителството предложи Румен Спецов за особен управител на Лукойл

Правителството предлага Румен Спецов за особен управител в „Лукойл Нефтохим“. Това съобщи министърът на икономиката Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Очакваме най-късно до понеделник Румен Спецов да бъде вписан в търговския регистър, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев.

От вчера има нов допълнителен риск - получено бе предупреждение за спиране на плащанията от някои български банки, както и всички банкови картови транзакции с обекти на санкционираните лица, не от 21-ви, а по-рано, в рамките на идната седмица, съобщи още министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Правителството очаква в изключително кратки срокове да получи очаквания за българското общество резултат - той се състои в еднократна лицензия, която да даде възможност за продължаване на дейността, в случай, в който българската държава гарантира, че прилага ефективно немския модел за мениджмънт и контрол върху активите, по начин по който не стигат плащания към акционерите или не стигат плащания към санкционираните лица за финансиране на войната, заяви Георгиев.

До процедурата за посочване на особен управител се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник.

Народното събрание гласува измененията на 7 ноември на две четения в рамките на едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември със 128 гласа „за“ 59 - „против“ и без „въздържал се“.

Към момента Румен Спецов е изпълнителен директор на НАП. Той е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, както и Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“. В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в Националната агенция за приходите. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство.