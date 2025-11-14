Правителството предложи Румен Спецов за особен управител на Лукойл

OFFNews 14 ноември 2025 в 14:08 11505 11
Румен Спецов

Снимка БГНЕС
Румен Спецов

Правителството предлага Румен Спецов за особен управител в „Лукойл Нефтохим“. Това съобщи министърът на икономиката Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Очакваме най-късно до понеделник Румен Спецов да бъде вписан в търговския регистър, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев.

От вчера има нов допълнителен риск - получено бе предупреждение за спиране на плащанията от някои български банки, както и всички банкови картови транзакции с обекти на санкционираните лица, не от 21-ви, а по-рано, в рамките на идната седмица, съобщи още министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Правителството очаква в изключително кратки срокове да получи очаквания за българското общество резултат - той се състои в еднократна лицензия, която да даде възможност за продължаване на дейността, в случай, в който българската държава гарантира, че прилага ефективно немския модел за мениджмънт и контрол върху активите, по начин по който не стигат плащания към акционерите или не стигат плащания към санкционираните лица за финансиране на войната, заяви Георгиев.

До процедурата за посочване на особен управител се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник.

Народното събрание гласува измененията на 7 ноември на две четения в рамките на едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември със 128 гласа „за“ 59 - „против“ и без „въздържал се“.

Към момента Румен Спецов е изпълнителен директор на НАП. Той е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, както и Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“. В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в Националната агенция за приходите. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    13307

    11

    AntiZ

    14.11 2025 в 22:39

    -0
    +0
    Този на снимката не се ли казва Спецназ-ов? Или бъркам?

    1505

    10

    СребъренЛок

    14.11 2025 в 18:01

    -6
    +2
    Мноооого интересно, само преди няколко години тук се фъргахте на амбразурата да защитавате тоя шмекер Спецата дето прехвърляше фирмите си на клошари за да скрие данъци. Обяснявахте какъв специалист е. Кокорка колко разбирала от финанси и как е избрала най-добрия. Как гербаджиите треперели от това име и си събирали багажа да си ходят. А сега го ругаете. Е, двойноаршинци, не е изненада, но кой коментар смятате, че верен днешния или оная година? А?

    42

    9

    Октим

    14.11 2025 в 17:35

    -6
    +13
    От евтин бирник до нещо, от което има най малко понятие ... Честито!!!

    6764

    8

    GB

    14.11 2025 в 17:04

    -6
    +12
    И от рафинерии не разбира

    6425

    7

    Lari

    14.11 2025 в 16:23

    -0
    +10
    Москофското правителство ли !!???

    20434

    6

    случайно прочетох

    14.11 2025 в 15:55

    -0
    +13
    Къде е снимката с герба?
    Защото тоз от рафинерии не разбира.

    4246

    5

    БотоксПутю

    14.11 2025 в 15:44

    -0
    +17
    Пропуснали са да добавят, че горният е изтъкнат бг културист и търговец на хранителни добавки.

    4065

    4

    Moholovka

    14.11 2025 в 15:08

    -0
    +23
    Напоследък новините звучат като виц, даже поглеждам с повдигнати вежди URL на страницата.

    2973

    3

    Johnny B Goode

    14.11 2025 в 14:48

    -0
    +31
    Не бе, това е човекът който ще е параван за тези които ще я управляват. Бушон.

    Майтапа настрана, нали никой не си мисли, че сам човек може да управлява рафинерия?

    3420

    2

    avitohol

    14.11 2025 в 14:45

    -0
    +26
    Уникално ...
     
    X

    Супероръжията на войната преди и сега. Фронтова линия с Камен Невенкин