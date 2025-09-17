Пети вот на недоверие към правителството

Петият вот на недоверие към правителството влиза в парламента.

Вотът на недоверие е за провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. Според вносителите - 59 народни представители от "Продължаваме промяната-Демократична България“, МЕЧ и АПС, провалът води до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани. От "Възраждане“ и "Величие“ вече обявиха, че ще подкрепят вота. Това означава 105 гласа за сваляне на кабинета, които не достигат, тъй като са необходими 121, за да постигнат успех.

От "ДПС-Ново начало“ обявиха, че ще подкрепят кабинета, докато "работи за хората“. Така, макар управляващите от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН да разполагат със 102 гласа, с подкрепата на "ДПС-Ново начало“ и независимите депутати, напуснали групата на лоялните на Ахмед Доган, могат да разчитат на общо 135 гласа. Гласуването ще се проведе не по-рано от 24 часа след приключване на дебата по вота на недоверие.

В програмата на парламента влизат още обсъждане на първо четене на промени в Закона за туризма и ратифициране на Второто изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост с ЕК.

В Народното събрание ще отбележат Деня на София с кръводарителска акция. Инициативата е на Комисията по здравеопазване и е под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова.