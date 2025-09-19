Пеевски отговори: Всеки ден поставям темите, всеки ден разговарям с министрите

Делян Пеевски отговори на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че лидерът на "ДПС-Ново начало" е "самонадеян" и никой няма право да говори от първо лице, когато става дума за държавата.

В отговор от кулоарите на парламента Делян Пеевски инструктира Борисов какво да прави и каква е важната тема за деня:

"Г-н Борисов - най-важното е днеска да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят с ясен график, защото хората нямат вода. Да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов."

След което обяви, че има "дълг към хората да свърши работа за тях" и че ще я свърши.

"Аз съм постоянно при хората. Ще го видите на практика, то и се случва вече. Всеки ден поставям темите, всеки ден разговарям с министрите, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че ДПС-НН е единствената партия, която всеки ден е при хората. Очаквам същото и от другите."

Въпреки критиката на Бойко Борисов, че никой не може един човек да се обявява за единствен гарант за стабилността на правителството, Пеевски каза следните думи:

"Тъй че гарант за хората ще бъда аз - че това правителство ще работи. Това правителство оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Иначе виждате резултатите на моята. Никой не е по-готов от мен за избори, но избори няма да има."

По-късно Пеевски издаде и писмена заповед на премиера Росен Желязков да вземе спешни мерки по справяне с водната криза, този път през пресцентъра си: