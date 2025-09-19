Пеевски отговори: Всеки ден поставям темите, всеки ден разговарям с министрите

Това правителство оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Всеки ден разговарям с министрите, каза той

Ружа Райчева 19 септември 2025 в 09:44 6064 13
Делян Пеевски, ДПС-НН

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Делян Пеевски

Делян Пеевски отговори на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че лидерът на "ДПС-Ново начало" е "самонадеян" и никой няма право да говори от първо лице, когато става дума за държавата. 

В отговор от кулоарите на парламента Делян Пеевски инструктира Борисов какво да прави и каква е важната тема за деня:

"Г-н Борисов - най-важното е днеска да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят с ясен график, защото хората нямат вода. Да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов."

След което обяви, че има "дълг към хората да свърши работа за тях" и че ще я свърши.

"Аз съм постоянно при хората. Ще го видите на практика, то и се случва вече. Всеки ден поставям темите, всеки ден разговарям с министрите, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че ДПС-НН е единствената партия, която всеки ден е при хората. Очаквам същото и от другите."

Въпреки критиката на Бойко Борисов, че никой не може един човек да се обявява за единствен гарант за стабилността на правителството, Пеевски каза следните думи:

"Тъй че гарант за хората ще бъда аз - че това правителство ще работи. Това правителство оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Иначе виждате резултатите на моята. Никой не е по-готов от мен за избори, но избори няма да има."

По-късно Пеевски издаде и писмена заповед на премиера Росен Желязков да вземе спешни мерки по справяне с водната криза, този път през пресцентъра си:

Виж още за:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3146

    13

    1215

    19.09 2025 в 13:29

    -0
    +0
    Станаха двама ,които се изразяват в първо лице. Интересно ,кой /КОЙ/ ще надделее.

    8091

    12

    Prinz Oigen

    19.09 2025 в 12:40

    -0
    +12
    ПРАСЕТАТА най-накрая "раз"ърдяха гърнетата"!!
    Ха дано се занулят помежду си понеже ние така и не можахме да свършим тази работа...

    23465

    11

    мнение от IP

    19.09 2025 в 12:11

    -0
    +15
    Желязков, ако има грам достойнство, би си подал оставката. Някакъв, който даже не е в управляващата коалиция, звънял на министрите му всеки ден. Абе я.....

    3060

    10

    helper68

    19.09 2025 в 12:10

    -0
    +22
    Май и тоя кат перчема се е взел за ''Господ'', да видим до къде ще докарат държавата.. :((

    3248

    9

    user4eto

    19.09 2025 в 11:52

    -0
    +28
    Дежавю!

    Имаше един мърсък, който създаде корпулентния "феномен" и който също говореше, че той е гаранта, той е човека който разпределя порциите в държавата.

    Да видим коя е следващата реплика на главното "Д".

    3980

    8

    Niko Kolev

    19.09 2025 в 11:23

    -4
    +0
    Прав е г-н Пеевски. ТОЙ е.

    21320

    7

    Hihi1981

    19.09 2025 в 10:52

    -0
    +6
    Има си човекът държава, ползва си я!!!Много точно!(Зла свекърва)

    435

    6

    4I4ATA

    19.09 2025 в 10:46

    -0
    +15
    Коледа иде!

    3010

    5

    Зла свекърва

    19.09 2025 в 10:44

    -0
    +21
    Абе аз да попитам, така, за един приятел, ние в парламентарна република България ли живеем, или в джамахирията на Делю Хайдутин?

    Той нарежда на съда. Той нарежда на прокуратурата. Той нарежда на полицията. Той нарежда на службите. Той нарежда на министрите. Той нарежда на кметовете. Той нарежда на медиите.

    Едни ППДБ-та останаха, дето не позволяват да им нарежда, ама той, дерибей с главно Д, се закани да ги приключи.

    Той затова не иска нови избори. За какво му са? Само ще разбъркат нещата по места. И в момента си има всичко, което му трябва. Има си човекът държава, ползва си я. Явно е намерил на прасето гъдела - колкото и да го санкционират в чужбина, като отцепи за себе си българската прокуратура и съд, може да си живее в някаква автономно пространство.
    Е, активите му в чужбина са блокирани, ама той няма особени разходи за стандарта си тук - заплатите на гавазите и на съда му се поемат от поданиците на джамахирията, така че за него остават само ползите.

    405

    4

    Vitorio

    19.09 2025 в 10:29

    -0
    +15
    Е няма такъв популизъм, хем да си грозен, хем да си тъп и да не можеш да говориш!
    Дебелане вземи оземпик и си реши твоите проблеми с лакомията, хората не ги мисли, гледай си свинските въпроси!
     
    X

    Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко