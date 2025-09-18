Вотът на недоверие не успя. Пеевски спаси правителството

Правителството оцеля и след петия вот на недоверие в този парламент, този път внесен от "Продължаваме промяната - Демократична България" с довод провал в сектор вътрешна сигурност и правосъдие.

"ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски крепи правителството - неговите депутати гласуваха "против" вота на недоверие, присъединявайки се към вотовете от групите на управляващата коалиция ГЕРБ, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН). Така общо гласовете в подкрепа на кабинета "Желязков" станаха 133. 101 гласуваха "за" вота на недоверие на ПП-ДБ.

Гласуването се състоя 24 часа след приключването на дебатите по него в пленарната зала. Вотът на недоверие на ПП-ДБ бе подписан от "Алианс за права и свободи" и МЕЧ. Освен тях "за" гласуваха от "Възраждане" и "Величие", което прави този вот на недоверие най-единното действие на опозицията в този парламент досега.

След гласуването съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че България има няколко премиери - официално Росен Желязков, зад него лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който по думите на Мирчев иска да е премиер, и главното "Д" - Делян Пеевски, който веднага след гласуването напусна залата.

"Колеги усетихте ли как от мандатоносител се превърнахте в политическа сила-компаньонка на "Д"? Че ще реализирате страна, в която главното "Д" иска да стане премиер, страна, в която сте пионки на главното "Д", което вече иска да превземе и вашата партия. Съдбата за вас е ясна - или снимка под герба, или призовка от прокуратурата", каза Мирчев.

Вчерашният дебат продължи над 7 часа, най-дългото обсъждане на вот на недоверие в този парламент досега. Първи в защита на правителството излязоха от "ДПС-Ново начало", а ГЕРБ и ИТН едва след няколко часа дебати все пак решиха да защитят собственото си правителство. БСП мълчаха.

Жечо Станков, Даниел Митов, Гроздан Караджов, Росен Желязков и Кирил Добрев на дебата за вота на недоверие вчера. Снимка: БГНЕС/Стефан Василев

Тази сутрин лидерът на "ДПС-Ново начало" срещна известни затруднения при влизането си в парламента заради блокада, организирана от "Продължаваме промяната". На Делян Пеевски му се наложи да мине няколко метра пеша по тротоара на "Дондуков" със собствен своеобразен санитарен кордон, за да влезе във вътрешния двор на парламента. По пътя си, обграден от охранители, се разкрещя на лидера на ПП Асен Василев.

Пеевски в пленарната зала, малко преди гласуването на вота на недоверие

Десетки служители на СДВР цял ден охраняват задния вход на сградата на бившия Партиен дом. Полицейското присъствие в района бе засилено през целия ден.