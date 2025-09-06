Паргов: В Китай от БСП разговаряхме за инвестиции към българския пазар

Няма нищо необичайно в това да има делегация в Китай от БСП. БСП е на 134 години. БСП и Китайската комунистическа партия имат установени отношения от 76 години. Миналата година празнувахме 75 години от установяването на дипломатически отношения през октомври 1949 година. Такова посещение на такова високо равнище не е имало от 15 години.

Това заяви заместник-председателят на БСП Калоян Паргов по Bulgaria on Air.

“Поводът на посещението бе навършването на 80 г. от края на Втората световна война и победата над фашизма в Азия. Дело, което нашите социалистически братя и сестри постигнаха с борба и пролята кръв, за да отмият срама на България, влязла позорно в хитлеристката коалиция”, допълни Паргов.

На въпроса за състава на делегацията той посочи, че делегатите са били избрани с цел техните позиции да отговарят на тези на членовете на политбюро от китайската страна. Той отбеляза, че проведените разговори между представителите на двете страни са протекли в обсъждане на възможности на засилване икономическите им взаимоотношения.

„Говорихме за инвестиции, говорихме за силните страни на България на китайския пазар – като туризъм, като розово масло, като кисело мляко, неща, с които България е известна и с които не присъства отчетливо. В Сърбия годишно имат 200 000 китайски туристи, в България средно са 20 000, а за тази година до този момент са 2 000. Не ви ли е малко мъчно и обидно?”, подчерта заместник-председателят на левицата.