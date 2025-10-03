Окончателно: НСО няма да вози администрацията на президента

Автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) няма да превозват администрацията на президентската институция. Това решиха депутатите с приемане на промени в Закона за Национална служба "Охрана" (НСО) на второ четене днес.

Законопроектът беше приет на второ четене във вътрешна комисия вчера (02.10). В четвъртък парламентът отне и правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби.

Измененията в закона са внесени от бившия министър на вътрешните работи и депутат от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов. Те бяха приети от 119 депутати. 64 гласуваха "против" (1 от БСП, 10 от ПП-ДБ, "Възраждане", 7 от АПС, МЕЧ и "Величие"), а 13 се въздържаха (ПП-ДБ и един от АПС).

Стоянов обяви, че е провокиран да предложи законопроекта след като в началото на август президентът Румен Радев пътува из Варна с кортеж от 7 коли.

От "Демократична България" опитаха да свалят охраната на НСО към депутати, с изключение на председателя на НС.

Според сега действащите разпоредби народните представители получават охрана, ако има конкретни данни за заплаха. Предложението им обаче бе подкрепено само от 76 депутати (22 от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС и МЕЧ). 103 бяха против, а 16 се въздържаха (БСП-ОЛ и 2 от ГЕРБ).

"Президентската администрация и всяка друга такава трябва да се придвижва пеша или както може. От днес за утре да промениш нещо е демонстрация. Но очаквам мнозинството да се замисли дали Пеевски има нужда от охрана”, заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

НСО да спре да вози администрацията на президента бе прието от парламента на първо четене на 18 септември.





