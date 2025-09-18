По искане на Пеевски: НСО ще спре да вози админстрацията на президента

С експресно приети законови промени на първо четене Народното събрание ще прекрати превозването на администрацията на президент с коли на НСО.

В пленарната зала бе прието изменение в закона за Националната служба "Охрана" (НСО), предложено от "ДПС-Ново начало". Както вече е традиция в този парламент - "за" гласуваха от управляващата коалиция ГЕРБ, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ", с подкрепата на "ДПС-Ново начало".

В момента шефът на ДАНС се назначава с указ на президента и се избира от Народното събрание (НС). Законопроектът експресно бе вкаран в дневния ред на НС рано още тази сутрин, при положение, че той е внесен в деловодството на парламента днес.

По време на дебатите се образува скандал между бившия вътрешен министър Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало" и няколко депутати от ПП-ДБ по повод починалия тази сутрин полицай, след като му прилоша на протеста около НС.

Калин Стоянов се обърна към Васил Пандов от ПП-ДБ с думите, че е излъгал, пишейки във Фейсбук, че колегите на починалия полицай не са му оказали навреме лекарска помощ. "Той не е починал на улицата, а в шокова зала, така че мерете си приказките", заяви Калин Стоянов.

Байрам Байрам от "ДПС-Ново начало" взе думата, за да каже на ПП-ДБ, че днес "са напълнили гащите". "Държавата с главно "Д" идва и ще ви пометем", каза той.

Юлиана Матеева от "Величие" заяви, че очевидно законовите промени целят да унижат парламента. "Дори да го накарате да ходи пеша, хората пак на ръце ще го носят", обърна се тя към "ДПС-Ново начало".

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев каза, че между първо и второ четене ПП-ДБ ще внесе предложение, с което се забранява редови депутати да бъдат охранявани от НСО.

"Ще предложим да отпадне НСО охраната на Делян Пеевски. искам да го видя без охрана, така както е безстрашен. Днес трябва да бъдат ограничавани 3 булеварда, за да дойде на работа, завалията. Да дойде тук, да се разплуе до Байрам Байрам", призова Мирчев.

Междувременно депутатите удължиха работното си време до изчерпване на точките дневния си ред. Очаква се гласуването по петия вот на недоверие срещу правителството, което е последна точка в програмата на НС за днес, да бъде в 16:39 - 24 часа след приключването на вчерашните дебати.