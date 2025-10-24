''Ново начало'' оглави Общинския съвет на Пазарджик, председателката идва от ГЕРБ

Бившата депутатка от ГЕРБ (2017-2023) Десислава Тодорова оглави Общинския съвет в Пазарджик - сега като представител на ДПС-Ново начало.

Вотът за председателския пост премина в три тура, като Тодорова преодоля друга силно подкрепена кандидатура - тази на д-р Елисавета Генчева от ПП-ДБ.

Третата номинация за председател бе представителят на "Възраждане" Атанас Николов.

При третото финално гласуване Десислава Тодорова получи 26 от 41 гласа, д-р Елисавета Георгиева-Генчева - 13 гласа, а Атанас Николов - два гласа.

Изборите за Общински съвет в Пазарджик бяха проведени на 12 октомври. Спечели ги "Ново начало" на Делян Пеевски. Партията няма мнозинство в съвета - вкара осем съветници. Въпреки това успя да вземе "сателитни гласове" и да получи председателското място.

Ден преди вота от местата си в ОС последователно се отказаха две знакови лица - дългогодишният бивш кмет Тодор Попов и дългогодишният председател на ОС по времето на Попов - адв. Хари Харалампиев. В съвета влиза следващата в тяхната листа - олимпийската медалистка Ренета Камберова.

Десислава Тодорова бе депутат в 44-то и 45-то Народно събрание. Оттегля се, по думите ѝ, "защото години наред в лицето на областното и общинско ръководство на партията липсва диалог и активна работа". Според Бойко Борисов е изгонена от ГЕРБ.