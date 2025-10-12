МВР-Пазарджик не видя нищо нередно в случката в Огняново, ще пусне предполагаемите купувачи на гласове

Ружа Райчева 12 октомври 2025 в 19:00 1640 4
Петдесетолевки, открити в чантата на единия от задържаните

Снимка Фейсбук
Областната дирекция на вътрешното министерство в Пазарджик настоява, че не са открити нередности при обиска на колите и вещите на задържаните за предполагаемо купуване на гласове в Пазарджишко по-рано днес.

Няма образувано досъдебно производство по сигнала за предполагаемо нарушаване на избирателните права на гражданите в пазарджишкото село Огняново, съобщи на брифинг говорителят на МВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

Преди обяд чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила в населеното място. Според тях, леките коли били "съмнителни", а пътуващите в тях се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени колите, двама мъже избягали, но по-късно са установени и задържани за даване на показания, заявяват от полицията.

Мирослав Стоянов уточни, че работата по цялостното изясняване на случая продължава, а полицейски служители работят с петимата граждани, пътували в двата автомобила. Извършени са лични обиски и проверки на автомобилите по Закона за МВР, за което са изготвени протоколи.

В колите не е открито нищо, което да насочва към купуване на гласове. Няма основание лицата да бъдат задържани и след снемане на обясненията им, ще бъдат освободени, каза говорителят на полицията.

Стоянов добави, че през днешния изборен ден в областната дирекция са получени около 30 сигнала за нарушаване на обществения ред, като голяма част от тях са били свързани с инцидента в село Огняново. Общо 220 полицейски служители са ангажирани в осигуряване на реда и спокойното протичане на вота за нов състав на общинския съвет в Пазарджик.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    2970

    4

    Джендо Джедев

    12.10 2025 в 19:25

    -0
    +6
    Интересно какво веществено доказателство за купуване на гласове се очаква от куките? Списък с подписите на продалите гласовете си ли? :D

    А какви са доказателствата за вината на варненския кмет? Oh, wait, "честната" дума на една от леличките на Боце. Ясно! ;)

    14054

    3

    Ivan Terziysky

    12.10 2025 в 19:19

    -0
    +18
    Ами няма нищо нередно - парите не са били фалшиви. Всичко е точно.
    Море пусто дърво недодялано... :(((

    142

    2

    Октим

    12.10 2025 в 19:13

    -0
    +16
    Съмнително и подсъдимо ще бъде, ако видят нещо редно! До там се стигна!

    510

    1

    sandman

    12.10 2025 в 19:05

    -0
    +18
    "Обяснения" от питеци за питеци.

    хахахаха

     
