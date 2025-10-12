Петима задържани за купуване на гласове в Пазарджишко (видео)

"Защо има концентрация на роми, които стоят през целия ден пред секциите в Пазарджишко? В помощ на местните тартори са доведени ромски "активисти" дори от Буковлък - плевенското село, превърнало се в нарицателно за купуването и продаването на гласове".

Това заяви депутатът от ПП Бойко Рашков, който е на място в ромския квартал в града.

"Купуват гласовете им за по 50 лева, а после продават бъдещето на всички. Пазарджик, можеш повече от това! Заслужаваш повече от това" - заявиха и от пресцентъра на ПП.

А "адв. Велислав Величков, който е наблюдател на изборите, присъства на задържането на два автомобила в село Огняново. Те бяха задържани от граждани със съмнения за търговия с гласове. Пристигналата на място полиция дълго време не успя да отвори багажника на едната кола" - съобщават от инициатива "Правосъдие за всеки".

На място има полиция, както и струпване на хора. Предстои обиск на колите от служители на реда. Кметът на Пазарджик Петър Куленски току-що пристигна в селото и настоя автомобилите да бъдат отворени, съобщава БНТ.

По информация на събралите се хора шофьорът на единия автомобил избягал. На предното стъкло на едната кола има стикер на МВР. Намерена е и полицейска значка. По време на обиска са задържани общо петима. Стикерът на стъклото не е на МВР, както и значката, съощава Нова телевизия.

Днес в Пазарджик избират нов общински съвет. До насрочването на нови избори за общински съвет в Пазарджик се стигна след като Върховният административен съд касира избора на Общинския съвет от редовния местен вот на 29 октомври 2023 година. Общо 597 са кандидатите за 41 мандата.

Изборите за общински съветници в Пазарджик протичат при засилено полицейско присъствие. Малко преди обяд в ромските квартали на общината пристигна и жандармерия. В полицията са постъпили сигнали за купуване на гласове, които в момента се проверяват. С организирани автобуси продължават да пристигат наблюдатели от страната, които затрудняват работата на секционните избирателни комисия. На този фон избирателната активност е под 9%, съобщава Радио Пловдив.