МВР няма да санкционира собственика на строеж в Пловдив заради турско знаме

Министерството на вътрешните работи не би могло да санкционира собственика на частен строеж в Пловдив заради турски флаг, поставен до българския.

Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата на "Възраждане" Емил Янков какво е направило МВР по случая. Новината е от средата на май, но въпросът на Янков чак днес стига до пленарната зала.

Даниел Митов се позова на Закона за държавния печат и националното знаме, според който използването на знаме на чужда държава в обект, който е частна собственост, не е нарушение.

Вътрешният министър каза, че при полицейски обход в деня, след публикуването на информацията за турското знаме в медиите, то не било открито в строежа.

"Когато законодателят вмени на МВР задължение да санкционира подобен тип поведение, ще го направим. В момента подобен казус не нарушава българското законодателство", заяви Даниел Митов.