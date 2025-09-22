МВнР: Русия веднага да прекрати провокациите спрямо съседите си и агресията срещу Украйна

България настоява Руската федерация незабавно да прекрати провокациите спрямо своите съседи и агресията срещу Украйна, както и да спазва стриктно международното право и Устава на ООН.

Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев, който участва в съвместно изявление на външните министри на държави членки на ЕС и НАТО, проведено в Ню Йорк, по повод тежкото нарушение на въздушното пространство на Естония от страна на Руската федерация, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Министерството на външните работи на България изразява дълбока загриженост във връзка с инцидента от 19 септември 2025 г., при който три въоръжени руски изтребителя МиГ-31 навлязоха дълбоко във въздушното пространство на Естония – държава членка на ЕС и НАТО. Това е четвъртото подобно нарушение от началото на годината и представлява сериозна заплаха за регионалната и международната сигурност, се отбелязва в съобщението.

По време на съвместното изявление пред медиите, министър Георгиев, заедно с представители на партньорски държави, остро осъди тази провокация и подкрепи свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по искане на Естония.

    2289

    3

    bat.galin

    22.09 2025 в 21:42

    -0
    +0
    този путьо - външия министър - жив ли е още ?

    2973

    2

    Johnny B Goode

    22.09 2025 в 21:41

    -0
    +0
    А държавният г@з (пардон, глава) нещо каззал ли е по въпроса?

    4818

    1

    Koel

    22.09 2025 в 21:19

    -0
    +0
    Не се хабете, подлизурковци. Полша вече заяви, че ще сваля всеки чужд обект в тяхното въздушно пространство.
     
