Митов: Книжките на пияни и дрогирани шофьори ще се отнемат доживот, за гонки и дрифтове също

Шофьорите, които карат пияни или дрогирани, да губят книжката си завинаги, ще предложи вътрешният министър Даниел Митов.

При нарушения, свързани с каране в пияно или дрогирано състояние, ще има много големи глоби, при рецидив отнемане на книжката завинаги. Подобно предложение ще дам и за карането с прекалено висока скорост или правене на дрифтове, обясни Митов по бТВ.

Тежките катастрофи и жертвите намаляват, но не толкова, колкото искаме, допълни той.

Румен Радев е превърнал президентската трибуна в инструмент на пропагандно говорене. Той се държи като опозиционен лидер, заяви още министърът. Според него Радев трябва да реши дали е президент, или партиен лидер.

„Ако иска да бъде партиен лидер – да си подаде оставката и да отиде на избори. Не може да се кичи с титлата президент, а да говори като лидер на опозицията“, каза Митов. Той твърди, че държавният глава неправомерно блокира ключови назначения: „Не е редно президентът да спира назначения на посланици, на главния секретар на МВР или на председателя на ДАНС. Това не е неговата роля.“

Вчера президентът Румен Радев обяви, че няма да назначи за председател на ДАНС, с който "санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и превръщат службата в своя бухалка".