Хванаха тон кокаин в Испания. Сред задържаните е и българин

Конфискуван е един тон кокаин в Испания. Задържани са осем сръбски граждани на възраст между 21 и 62 години.

Те са заподозрени в логистика при получаването на наркотици от Колумбия и по-нататъшното им разпространение в Испания, според сръбското МВР, цитирано от БГНЕС.

Срещу 60-годишен мъж е повдигнато обвинение и му е забранено да напуска Испания. Сред обвинените са още трима словенци и един българин.

Общо 17 души са арестувани в международната операция.

Сръбският вътрешен министър Ивица Дачич заяви, че Министерството на вътрешните работи остава надежден партньор в борбата с транснационалната престъпност, „особено в борбата с трафика на наркотици и разкриването на членове на престъпни групи“.