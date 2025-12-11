Хванаха тон кокаин в Испания. Сред задържаните е и българин

Конфискуван е един тон кокаин в Испания. Задържани са осем сръбски граждани на възраст между 21 и 62 години.
Те са заподозрени в логистика при получаването на наркотици от Колумбия и по-нататъшното им разпространение в Испания, според сръбското МВР, цитирано от БГНЕС.
Срещу 60-годишен мъж е повдигнато обвинение и му е забранено да напуска Испания. Сред обвинените са още трима словенци и един българин.
Общо 17 души са арестувани в международната операция.
Сръбският вътрешен министър Ивица Дачич заяви, че Министерството на вътрешните работи остава надежден партньор в борбата с транснационалната престъпност, „особено в борбата с трафика на наркотици и разкриването на членове на престъпни групи“.
