Кирил Добрев за оставката: Просто няма да стане

"Днес едни политически шарлатани (ПП-ДБ, б.р.) ме карат да свалим правителство, в което те довчера искаха да участват и предлагаха министри и искаха постове. Просто няма да стане" - така зам.-председателят на парламентарната група на БСП Кирил Добрев отговори на призива на Николай Денков от "Продължаваме промяната - Демократична България" да влезе в обувките на баща си Николай Добрев и БСП да оттегли подкрепата си за правителството.

Добрев разкритикува Денков и заяви, че той спекулира.

"Неуместно е да правим сравнения между ситуацията сега и ситуацията преди 30 г.", каза той и добави, че преди 30 години е имало протести заради това, че заплатите са били 5 долара, токът е бил на режим, а безработицата - повече от 20 процента. "Някой се опитва да спекулира с името на баща ми и сега ще си го получи. Преди 30 години имаше политици с мъжество и характер. Тогава да седнат управляващи и опозиция и да разговарят беше нещо нормално. Тогава никой не си разказваше личните разговори и не си пускаше есемесите видимо, защото ставаше въпрос за България", допълни Добрев.

За призивите за оставка на кабинета, отправени за пореден път от хиляди протестиращи в страната, както и от лидерите на ПП-ДБ Добрев каза, че "Денков трябва да излезе и ясно и категорично да се обърне към всички тези хора, които бяха заели пространството от ЦУМ до градинката на "Кристал", и да каже какво предстои - служебен кабинет с конституция, която те скопиха, или "Вън зеления чорап и тук не е Москва", или "Не на ЕС, не на НАТО, Не на еврото." Честно и ясно трябва да кажат пред тези хора или просто Киро и Асен отново във властта".

Добрев все пак каза, че чува протеста и в БСП предстои разговора за оставката на кабинета.