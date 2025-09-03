Линията на бедност ще е 764 лв. догодина

Линията на бедност ще е 764 лв. (390,63 евро) през 2026 г., реши правителството.

Стойността й ще се повиши със 126 лв. (64,42 евро), или с 19,7% в сравнение с 2025 г.

Новият размер на линията на бедност ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението.

С увеличаването й ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова подкрепа, изплащани по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

Повишаването на линията на бедност ще подобри и социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата.