Костадинов за ротацията в НС: Сменяме човек на Пеевски с друг човек на Пеевски

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че "ротацията" Наталия Киселова от БСП и Рая Назарян от ГЕРБ на председателския стол в парламента е просто "смяна на един човек на Пеевски с друг човек на Пеевски".

В кулоарите на парламента, докато депутатите гласуваха процедурните правила за избор на нов председател на 51-ото Народно събрание (НС), Костадинов коментира, че БСП са "изхвърлили доц. Киселова като изтривалка" и са я предали.

"Ние сме последните хора, които ще защитават Киселова, но това което направи БСП спрямо нея наистина беше много позорно, нечистоплътно и срамно", заяви той.

Според него днес Киселова е направила опит да запази честта си, оттегляйки се от поста си тази сутрин.

Костадин Костадинов разкритикува проектобюджетите на НЗОК и НОИ. Каза, че след като влезем в еврозоната "парите ни няма да са наши" и банките ни ще бъдат декапитализирани. Заяви, че при тласък на "нашата крехка и невзрачна икономика" ще ни "чака ни перфектната финансова буря". По думите му вече сме влезли в дългова спирала и че нейният край може да е единствено фалит.