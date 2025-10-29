Киселова подаде оставка като председател на НС

Наталия Киселова подаде оставка като председател на Народното събрание. Това обяви тя в началото на днешното пленарно заседание.

"Уважаеми колеги, днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание. В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. През изминалите пет години политическата криза не стихва, липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие, за коалиционна култура. Като народен представител и като част от парламентарната група на "БСП-Обединена левица" ние доказахме, че в критични моменти можем да сме отговорни на висотата на историческия момент. Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на коалиционно управление. За мен беше чест", заяви Киселова от председателското място в пленарната зала.

Мястото ѝ зае заместник-председателят на парламента от най-голямата парламентарна група (ГЕРБ) Рая Назарян. Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание председателят на Народното събрание може да бъде предсрочно освободен след негово писмено заявление или по искане на парламентарната му група, при напускане на парламентарната група, която представлява, или по предложение на една трета от всички народни представители.

При подадено заявление (както направи доц.Наталия Киселова) освобождаването се обявява без да се обсъжда и гласува, като нов избор се провежда в 14-дневен срок.

Трябва да бъдат определени и процедурни правила, като до гласуването парламентът се председателства от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция (Рая Назарян).

В неделя (26.10.) Националният съвет на БСП официално прие предложението на коалиционните партньори за ротационно председателство на парламента. Според първоначалната уговорка рокадата трябваше да се случи точно година след встъпването на Киселова в длъжност (6 декември), но вчера (28.10.) на заседание на Съвета за съвместно управление коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС, "БСП–Обединена левица" и "Има такъв народ" са постигнали съгласие ротацията да се осъществи по-рано.

Съгласно договореното, ротацията ще се извършва на всеки 10 месеца, а ротационно председателство на НС ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление.

Дотук се стигна, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска "преформатиране" на управлението. На изявление пред парламентарната група и министрите от ГЕРБ в централата на партията Борисов поиска промени на всички нива във властта, след като партията остана шеста на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик.

Лидерът на ГЕРБ не изключи възможността "ДПС-Ново начало" да влезе официално във властта и настоя за смяна на председателя на парламента Наталия Киселова. Делян Пеевски веднага реагира, като обяви, че е готов на преговори и чака покана.

Така се стигна до среща на ГЕРБ с "ДПС-Ново начало". Пеевски обаче отказва да участва в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии. Двете парламентарни групи (ДПС и ГЕРБ - бел. ред.) се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

Наталия Киселова беше избрана за председател на парламента на 6 декември 2024 г. след 11 опита. Тя надви Силви Кирилов от ИТН на балотаж и бе избрана с гласовете на ГЕРБ, ПП-ДБ, АПС и БСП. Оставката ѝ беше искана няколко пъти от "Възраждане" и "Продължаваме промяната-Демократична България".