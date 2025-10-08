Коне с капаци: НС няма да изслуша шефа на ДАИ за поискания подкуп от екипа на Роби Уилямс

Ружа Райчева 08 октомври 2025 в 09:22 680 0
Гласуването в парламента

Снимка Народно събрание
Депутатите на пожелаха да допуснат в дневния си ред изслушване на транспортния министър Гроздан Караджов и изпълнителния директор на Дирекция "Автомобилна регистрация" след скандала с поискания подкуп от екипа на Роби Уилямс. 

На 28 септември британската поп звезда Роби Уилямс пя на концерт в София. След като си тръгна обаче, стана ясно, че при пристигането на екипа му в България, на границата им е бил поискан подкуп от страна на служители на ДАИ, и то с помощта на Google Translate.

Последваха гръмки заявления от Бойко Борисов и Делян Пеевски, че ДАИ трябва да се закрие, а преди 3 дни самият Караджов каза, че ДАИ няма работа на пътя и ще бъде ликвидирана.

Предложението за изслушване на Караджов и шефа на ДАИ дойде от Любен Иванов и група народни представители от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и трябваше да бъде точка първа за днес. 

Не се прие обаче, тъй като от управляващото мнозинство - с неизменната подкрепа на "ДПС-Ново начало", гласува "против" или "въздържал се". 

Първа точка в дневния ред на депутатите е обсъждане на три законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, внесени от Министерския съвет и ПП-ДБ.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

