Коне с капаци: НС няма да изслуша шефа на ДАИ за поискания подкуп от екипа на Роби Уилямс

Депутатите на пожелаха да допуснат в дневния си ред изслушване на транспортния министър Гроздан Караджов и изпълнителния директор на Дирекция "Автомобилна регистрация" след скандала с поискания подкуп от екипа на Роби Уилямс.

На 28 септември британската поп звезда Роби Уилямс пя на концерт в София. След като си тръгна обаче, стана ясно, че при пристигането на екипа му в България, на границата им е бил поискан подкуп от страна на служители на ДАИ, и то с помощта на Google Translate.

Последваха гръмки заявления от Бойко Борисов и Делян Пеевски, че ДАИ трябва да се закрие, а преди 3 дни самият Караджов каза, че ДАИ няма работа на пътя и ще бъде ликвидирана.

Предложението за изслушване на Караджов и шефа на ДАИ дойде от Любен Иванов и група народни представители от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и трябваше да бъде точка първа за днес.

Не се прие обаче, тъй като от управляващото мнозинство - с неизменната подкрепа на "ДПС-Ново начало", гласува "против" или "въздържал се".

Първа точка в дневния ред на депутатите е обсъждане на три законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, внесени от Министерския съвет и ПП-ДБ.