Йотова: Борисов нанесе втори удар срещу Министерски съвет

Вицепрезидентът Илияна Йотова отговори на изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че министрите не искат да присъстват на мероприятия, на които присъства държавният глава Румен Радев. По думите на Йотова това е втори удар срещу Министерски съвет от страна на Борисов.

"След безпрецедентната атака, която господин Борисов направи срещу собствения си министър-председател, докато той е на заседанието на ООН във Вашингтон, това е втори удар срещу Министерски съвет, защото, ако има такива министри, то той трябва да ги назове по име. Очевидно те не са за поста, който заемат, защото президентът кани хора, които могат да вършат работа за България. Ако не искат да идват в тези делегации, значи те не просто не искат да вършат работата си, но работят срещу интересите на страната”, коментира вицепрезидентът от Маджарово.

По-рано днес, по време на Националната академия на младежката организация на ГЕРБ, лидерът на партията отправи критики към президента Румен Радев.

"Вчера Радев ме е обвини, че не пускам министри на негови мероприятия. Аз ги пускам, ама те не искат да ходят. Защото няма нито едно мероприятие, на което обединителят (президентът - б.р) да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз, ползвайки цялата държавна машина", заяви Борисов.

В сряда лидерът на ГЕРБ отправи критики към премиера Росен Желязков относно невъзможността правителството да се справи с водната криза в страната.