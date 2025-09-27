Борисов: Пускам министрите на мероприятията на Радев, но те не искат да ходят

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на коментар на президента Румен Радев, че министрите имат забрана от Борисов да стъпват на мероприятия, на които присъства държавният глава. По думите на лидера на първата политическа сила министрите нямат забрана, но те самите не искат да присъстват.

"Вчера Радев ме е обвини, че не пускам министри на негови мероприятия. Аз ги пускам, ама те не искат да ходят. Защото няма нито едно мероприятие, на което обединителят (президентът - б.р) да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз, ползвайки цялата държавна машина, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Панагюрище.

Той и вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев отриха Националната академия на младежката организация на партията, която се провежда в Панагюрище.

На събитието присъстват над 150 младежи от всички структури на партията в страната. Темите за европейските перспективи за устойчиво развитие, мястото на младите в Европа и иновациите в добивната промишленост ще бъдат дискутирани от участниците в различни панели.

Борисов посочи още, че президентът декламира хейт против правителството и се обръща и си тръгва и министрите няма да как да стоят до президент, който се е превърнал в партиен лидер.

"Радев излъчваше нервност, злоба и омраза, която не разбирам. Той ме пита къде са чувалите от "Хемус" - къде го чукаш, къде се пука. В сряда или в четвъртък ще бъде пуснат новият лот и ще види къде са", добави лидерът на ГЕРБ.

Вчера (26.09) държавният глава отговори на обвиненията на Борисов, че се държи като зле възпитан политик и посочи, че от първия ден на това правителство е протегнал ръка. Радев призова лидерът на ГЕРБ да върне откраднатите чували с пари за строежа на магистрала "Хемус".

Борисов настоя да се създаде по места такава организация, че младите да могат да разграничат лъжата от истината.

Той коментира и външнополитически теми, като според него "светът върви към война".