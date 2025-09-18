Ивайло Мирчев: ГЕРБ се превърна в политическа сила-компаньонка на ''Новото начало''

„Колеги от ГЕРБ, усетихте ли как от мандатоносител, се превърнахте в политическа сила-компаньонка на главното „Д“? Усетихте ли момента, в който спряхте да мислите за онази България, в която ще живеят децата ви? И започнахте да работите за тази страна, в която ще господства главното „Д”, в която главното „Д“ иска да стане премиер? Борисов пак се е скрил. Винаги, когато стане опасно и напечено, Бойко Борисов го няма. Превърнал се е в рекламен агент на ортака си - главното „Д“.”

С тези думи от трибуната на Народното събрание, непосредствено след приключилото гласуване на вота на недоверие, съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев се обърна към ГЕРБ и липсващия от пленарна зала Бойко Борисов.

Според Мирчев, ГЕРБ се е превърнала в пионка на ДПС „Ново начало“, а Делян Пеевски бавно, но сигурно превзема партията на Борисов. „Вече го виждаме в Разград, Пловдив и Варна. Съдбата за вас е ясна – или снимка под герба с главното „Д“, или призовка за прокуратурата, особено за онези, които са били министри. Днес главното „Д“ казва, че ще бъде гарант за това правителство. Всъщност, не е главно „Д“, а главно „К“ – като кочина.”

Народният представител определи вота на недоверие като доказателство, че „България има трима премиери. Формалният премиер Желязков, един, на когото много му се иска да е премиер, но днес дори го няма в зала, за да подкрепи собственото си правителство. И един, който е истинският премиер - главното „Д“. Страната се управлява от нелегитимен център на власт, а правителството се е превърнало в негова пресслужба. Пресслужба на различните идеи на главното „Д“ – магазини за хората, закони, идеи за отнемане на правомощия, идеи за смазване на всякаква съпротива.“

Съпредседателят на „Да, България“ е категоричен, че истинското главно „Д“ не е Делян Пеевски, а достойнството на българските граждани, които тази вечер ще бъдат на протест и които заедно ще дадат отпор на Пеевски и завладяната държава.