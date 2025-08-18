Диана Дамянова: Управлението не е паянтово. Борисов пропагандира това, за да мислят, че му е трудно да управлява

Управлението на страната изобщо не е паянтово. Бойко Борисов пропагандира, че е паянтово, за да създаде усещането у хората, че му е трудно да управлява.

Това коментира експертът и бивш пиар на "Продължаваме промяната" Диана Дамянова пред БНР.

"Борисов и (Делян) Пеевски са си почти достатъчни в момента. Интересът на ИТН и БСП е безспорен. Ако останат в една успешна власт 3-4 г., ще ги има в политическия пейзаж. Ако си отидат след половин година, няма да ги има. В този смисъл няма нищо паянтово в конструкцията, освен това, че Борисов я пропагандира като паянтова, за да може да създава в нас усещането, че на него му е много трудно да я управлява. Събира съчувствие от българския народ. Правителството е безалтернативно и гарантирано, докато дуото Пеевски-Борисов реши", допълни Дамянова.

Според нея някои политически сили искат да свалят правителството, като превърнат греховете на Пеевски и на Борисов в аргумент за това, но не им се получава.

"Когато не можеш да запалиш искрата на недоволството, а свеждаш всичко до думата "Пеевски", няма как да стане. И виждаме, че не става", бе категорична Дамянова.

По думите й да има предсрочни избори в следващите месеци е въпрос на политическо оцеляване за Румен Радев, чийто президентски мандат изтича през есента на 2026 г.

"Той (президентът) започва да си дава реална сметка, че след като изтече мандатът му, до 3-4 месеца ще падне огромният президентски ореол, който носи сега, и го очаква онова, което постигнаха всички български президенти, които се опитаха да направят партия след слизането си от президентския пост - 2% от гласовете на избори. Речите на Радев са добре написани, със засукани фрази, които емоционално влияят на хората, но ако ги прочетем и превърнем в един ред, той казва, че иска избори веднага", обяви тя.

По думите ѝ Радев и "близките до душата му "Възраждане", "Величие и т.н. търсят всяка съпротива, която може да се окаже на правителството на Росен Желязков", за да предизвикат предсрочен вот. Но хората около Бойко Борисов и Делян Пеевски са "твърдо решени да не допуснат предсрочни избори".

Диана Дамянова опроверга създалото се усещане в обществото, че държавата иска да продаде имоти, за да напълни хазната.