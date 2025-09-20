Депутати от ДПС - Ново начало влизат в Националния борд по водите (обновена)

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е получил отговор от премиера за работата по водната криза.

"Във вторник заместник-председателите на ПГ на ДПС-Ново Начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия", заявиха от пресцентъра на партията.

Министерският съвет е фокусиран върху действията за разрешаването на кризата с безводието в Плевен, Ловеч и останалите населени места, засегнати от проблема. Ангажирани са всички министри и институции, дейността на които е свързана пряко или косвено с решаването на кризата, се посочва в отговора на министър-председателя Росен Желязков, разпространен от пресцентъра на "ДПС-Ново начало".

В отговора се припомня, че с решение от 17 септември 2025 г. е създаден Национален борд по водите (Борда). Членовете на Борда са определени в съответствие с Решението на Народното събрание, като за председател е определен заместник министър-председателят Атанас Зафиров.

С решението на Министерския съвет на Борда е възложено да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и да координира усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи, както и да извършва контрол по изпълнение на дейностите, определени с Решението на Народното събрание.

Министерският съвет възложи на Борда да заседава два пъти месечно след редовното заседание на Министерския съвет, както и ежемесечно, чрез председателя си, да представя на Народното събрание доклад за изпълнение на Решението на Народното събрание, се допълва още в отговора.

От него става известно, че първото заседание на Националния борд по водите е насрочено за 24 септември от 12:00 часа.

МРРБ е набелязало 21 мерки за подобряване водоснабдяването на Плевен и има график за тяхното изпълнение, пише още премиерът.