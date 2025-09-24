ДБ: Правителството направи опасен ляв завой, който застрашава повишаване на данъците

Международният валутен фонд потвърди нашите тези и опасения, че бюджетът е пробит и дефицитът е изпуснат, заяви Мартин Димитров от "Демократична България" в кулоарите на парламента.

По думите му правителството е направило опасен ляв завой, който застрашава повишаване данъците в България.

"Сегашната левичарска власт нарушава 25 годишен консенсус, който беше - когато има проблеми с дефицита, се вземат мерки. Сега мерки няма. Те (правителството - б.р) наливат бензин в огъня. Ние се намираме в критичен момент. Или сега трябва да се вземат мерки, или утре се повишават данъците. Проблемът е, че сегашното управление бута България към по-високи данъци, което ще намали потенциала за развитие и ще спре инерцията на България", каза още Мартин Димитров.

МВФ препоръчва на България да въведе прогресивно данъчно облагане, вместо действащия в момента плосък данък от 10 процента. Освен това експертите на международната финансова организация ни съветват да премахнем максималния осигурителен доход, който сега е 4130 лева. Това става ясно от заключенията на мисията на фонда у нас.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че се противопоставят на управляващите само с десни мерки, само с реформи, без повече дълг, "защото някой иска да си финансира кражбите с вдигане на данъците, за да вземат повече пари от нас, няма да стане".

Той коментира и съдебното решение от вчера (23.09), с което Благомир Коцев остава в ареста.

"Притеснително е, че кметът на Варна е в затвора, а Пеевски на свобода, всеки трябва да бъде разследван и трябва да бъде установявана истината, нещо в България не работи добре", каза Мирчев.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов пък обясни, че са внесли изменения в Закона за съдебната власт, за да се промени правилата, по които следва да бъде излъчен ВСС.