ДБ: Правителството направи опасен ляв завой, който застрашава повишаване на данъците

Международният валутен фонд потвърди нашите тези и опасения, че бюджетът е пробит и дефицитът е изпуснат, заяви Мартин Димитров от "Демократична България" в кулоарите на парламента.
По думите му правителството е направило опасен ляв завой, който застрашава повишаване данъците в България.
"Сегашната левичарска власт нарушава 25 годишен консенсус, който беше - когато има проблеми с дефицита, се вземат мерки. Сега мерки няма. Те (правителството - б.р) наливат бензин в огъня. Ние се намираме в критичен момент. Или сега трябва да се вземат мерки, или утре се повишават данъците. Проблемът е, че сегашното управление бута България към по-високи данъци, което ще намали потенциала за развитие и ще спре инерцията на България", каза още Мартин Димитров.
МВФ препоръчва на България да въведе прогресивно данъчно облагане, вместо действащия в момента плосък данък от 10 процента. Освен това експертите на международната финансова организация ни съветват да премахнем максималния осигурителен доход, който сега е 4130 лева. Това става ясно от заключенията на мисията на фонда у нас.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че се противопоставят на управляващите само с десни мерки, само с реформи, без повече дълг, "защото някой иска да си финансира кражбите с вдигане на данъците, за да вземат повече пари от нас, няма да стане".
Той коментира и съдебното решение от вчера (23.09), с което Благомир Коцев остава в ареста.
"Притеснително е, че кметът на Варна е в затвора, а Пеевски на свобода, всеки трябва да бъде разследван и трябва да бъде установявана истината, нещо в България не работи добре", каза Мирчев.
Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов пък обясни, че са внесли изменения в Закона за съдебната власт, за да се промени правилата, по които следва да бъде излъчен ВСС.
"По настоящия закон няма достатъчно гаранции, че няма да се повтори същия ВСС", каза той.
