Божанков: ГЕРБ държи ''Възраждане'' в брутална хватка със скрити параметри

Народното събрание за пореден път отказа да обсъди дали да отнеме имунитетите на четирима депутати от "Възраждане".

Народните представители гласуваха против проекторешенията на ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" за възбуждане на наказателно преследване срещу четирима депутати от "Възраждане" - Славчо Крумов, Никола Димитров, Ивайло Чорбов и Йордан Тодоров.

Гласуването по искането за имунитета на Никола Димитров

Причината е участието им в протеста срещу еврото, достигнал до ескалация пред сградата на Европейското представителство в София.

Явор Божанков (ПП-ДБ) поиска прегласуване и заяви, че ГЕРБ пазят имунитетите на "Възраждане". Прегласуването отново бе неуспешно.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов взе думата и обяви, че обвиненията срещу "Възраждане" са политически, а обвиненията срещу кметове на ПП-ДБ (б.а. Никола Барбутов и Благомир Коцев) са за корупция.

Божанков отвърна, че прочел доказателствата по случая, внесени в деловодството на парламента, по случая и че не става въпрос за политическа репресия, а "брутална вандалщина":

"За абсолютно всеки е явно, че това е сделка със скрити параметри. Виждам в залата синхрона между вас. Сигурно за външния свят е трудно разбираемо, но ето на - факт. Написах този проект на решение без задържане, за да не бъде задържан ваш представител, прочетох доказателствата и смятам, че съм обективен. Запалиха вратата, коктейли "Молотов", раниха полицаи, не става въпрос за политическа репресия а брутална вандалщина. Излезте от бруталната хватка, в която ви държи ГЕРБ."

"Охлюв!", започна да му крещи Костадин Костадинов от мястото си. "Тези, които искат имунитетите ни сте вие и ДПС-НН, които отдавна са във вашите редици", обърна се от трибуната към ПП-ДБ Цвета Рангелова от "Възраждане".