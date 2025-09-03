Борисов: Това правителство никога не е било стабилно, сега всички го клатят дружно

Приоритет през новия политически сезон остава пътят към еврозоната, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента. Днес депутатите се връщат в пленарната зала след лятната си ваканция.

Като стъпка към еврозоната, Борисов посочи приемането на бюджета и усвояването на средства от Плана за възстановяване.

"Висша форма на политическа отговорност в момента е държанието на политическите лидери. Това правителство не е изгодно на ГЕРБ, само че съм поел дума пред колегите от БСП и ИТН, че ще вървим докрай", допълни той и подчерта, че правителството е на малцинството и никога не е казвал, че е стабилно, "сега всички го клатят дружно."

Бойко Борисов призова президента Румен Радев да предоговори договора с "Боташ".

"Крайно време е да използваме контактите на президента Радев - така, както отиде при Щайнмайер, да отиде и при Ердоган и да предоговори договора с "Боташ". България се оказа най-големият инвеститор в турската газопреносна система. 6 милиарда. Надявам се добронамерената работа между институциите, с подаръци, да продължи, защото аз не виждам как ще се измъкнем от този договор, ако не се предоговори на президентско ниво и президентът Ердоган не направи подобен подарък на България", коментира лидерът на ГЕРБ.

На въпрос дали се притеснява от евентуална партия на Румен Радев, Борисов отговори, че би се радвал да има.