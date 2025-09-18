Асен Василев: Такава охрана като на Пеевски не сме виждали нито за премиера, нито за президента

OFFNews 18 септември 2025 в 12:50 995 2
Асен Василев

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Асен Василев, "Продължаваме промяната"

"Такава охрана като на Пеевски не сме виждали нито за премиера, нито за президента, нито за председателката на парламента. Днес видяхме една изключително грозна сцена" - така председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира пристигането на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски пред блокирания вход на НС с охрана и депутати от формацията си.

Пеевски и Василев си размениха остри реплики пред служебния вход на парламента. Тази сутрин "Продължаваме промяната" и Кирил Петков блокираха входовете към служебния паркинг на Народното събрание, през който обичайно влиза Пеевски - протестът е срещу ареста на варненския кмет Благомир Коцев и зам.-кмета на Столична община Никола Барбутов.

"Днес видяхме изключително грозна сцена. Видяхме как заради един разрешен протест с коли, паркирани на паркинга на парламента, беше отцепен половината център на София, не заради колите, а за да може един специален депутат с главно "Д" да дойде пеша на работа, защото го е страх да се движи пеша из центъра на София. Такава охрана не сме виждали нито за премиера, нито за президента, нито за председателката на НС, която дойде съвсем спокойно и влезе в парламента без кордони. Това означава, че един човек се е самозабравил и смята, че държавата му принадлежи. Ние сме тук и смятам, че всички български граждани са тук да му кажат, че държавата не му принадлежи, да му кажат, че държавата не е с главно "Д" като Делян, а с главно "Б", каза бившият финансов министър Асен Василев в кулоарите на парламента.

По-рано днес десетки полицаи, линейка от болница "Лозенец" и бели автобуси бяха ангажирани, само и само да може лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да влезе в парламента. Той обаче се появи пред блокирания вход с охрана и депутати от формацията си, където си размени остри реплики с бившия премиер Кирил Петков и Асен Василев.

Тези хора вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно "Д" и вие сте приключили!, каза Пеевски.

    3005

    2

    Бен Булбин

    18.09 2025 в 13:24

    -0
    +0
    Все още е изгоден на кукловодите, иначе щеше да поеме по пътя на трактора.

    142

    1

    Октим

    18.09 2025 в 13:22

    -0
    +0
    Пак повтарям... Мишена като свинята от 10 декара не може да опази дори и национална армия! Така, че не е нужно толкова много да се изхвърля!
     
