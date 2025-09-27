Асен Василев е единствен кандидат за шеф на ПП, Лена Бориславова не дойде на ключовия форум

С един проектолидер, едно знаково отсъствие и една символична номинация премина първият ден на конгреса на "Продължаваме промяната", който се провежда днес и утре в "Интер експо център" в столицата.

Форумът бе свикан, за да избере нов лидер или лидери на формацията след оставката на Кирил Петков. Той я подаде след ареста на зам.-кмета на София Никола Барбутов и изтекъл запис с твърдения за корупция в антикорупционната партия.

По неофициална информация засега единствен кандидат за председател е досегашният председател и бивш финансов министър Асен Василев. На форума присъства и Кирил Петков, но бе забелязано знаково отсъствие - това на Лена Бориславова.

Кирил Петков номинира арестувания кмет на Варна Благомир Коцев за член на ръководството.

Конгресът бе уважен и от политици от коалиционните партньори на "Промяната" - Божидар Божанов и Атанас Атанасов.

"Това, което мога да ви обещая е, че няма да се откажем, докато не видим една богата, справедлива България, в която сме горди с миналото си, щастливи в настоящето си и спокойни за бъдещето си! Тук сме, за да кажем, че има друг по-справедлив начин да се разпределят средствата и че никой в България не трябва да се страхува", заяви Асен Василев пред делегатите.

"Дълбоко се надявам, че антикорупцията ще остане вградена в ДНК-то на нашата партия. Аз вярвам, че в ПП имат място само свободни хора. Никой не е по-голям от каузата, а каузата е България. И с действия, а не с думи трябва да изпълним тази кауза. Приоритет номер едно днес и утре, и вдругиден, е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода", заяви Кирил Петков.

Гласуването на лидер на партията ще се проведе утре.