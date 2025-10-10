АПС са категорично против закриването на КПК

АПС са категорично против закриването на антикорупционната комисия (КПК). Това обяви зам.-председателят на парламентарната група на АПС Танер Али.
По-рано днес от "Продължаваме промяната-Демократична България" заявиха, че започват да събира подписи за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че подкрепя с две ръце свалянето на Славчев, но и закриване на КПК.
"Ако се закрие, къде отива тя - в Сметната палата. Кой е председател на Сметната палата - г-н Димитър Главчев. Кой е г-н Главчев - много добре знаете. Т.е. от трън, та на глог", коментира Танер Али в кулоарите на парламента.
Той добави, че от АПС искат да запази и парите по плана за възстановяване, както и да не се плащат неустойки за "около 60 млн. евро" ако България закрие комисията.
"Нашето предложение може би ще бъде тя да бъде независим орган, с експерти, избрани на конкурсен принцип, които ще бъдат от ЕС като орган, който ще ги изпитва тези кандидати, които ще членуват в КПК. Това не е външна намеса, ние сме в ЕС", уточни Али.
АПС коментираха и закона на ИТН, който предвижда затвор за разпространяване на лична информация.
"Те се определят като журналисти (депутатите от ИТН - б.р.) , а в един момент се обръщат срещу своите колеги. Който има проблем с журналистите, има си съд и правосъдна система", каза депутатът от АПС.
Бойко Борисов вече обяви, че "Има такъв народ" ще оттегли законопроекта си.
