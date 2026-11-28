Каква информация търся и как да попитам? Коя институция може да разполага с нея? Има ли я вече онлайн? Какво трябва да съдържа едно заявление за достъп до обществена информация? Как да го подам? Кога ще получа отговор и какво да правя при отказ или липса на отговор?
Нито един от тези въпроси не е толкова сложен, колкото изглежда на пръв поглед. Това става ясно от видеото "Стъпките на достъпа".
Видеото е арт анимация на тема достъп до информация, която визуализира процеса на търсене и намиране на обществена информация.
С разбираем език и разпознаваеми символи е представено правото за гражданите на достъп до обществена информация чрез следването на конкретни стъпки.
Видеото „Стъпките на достъпа“ е създадено в рамките на инициатива „Информираното участие – път за подобряване на демокрацията“, изпълнявана от "Програма Достъп до Информация" в партньорство със сдружение "ТИ РЕШАВАШ" в рамките на проект "ПАКТ", фонд "Партньорство", и е съфинансирана от Европейския съюз и фондация "Институт Отворено общество - София" (ИООС).
Глас: Василена Киара-Димитрова
Сценарий: Катерина Коцева
Редакция: Александър Кашъмов, "Програма Достъп до Информация", Дарина Палова и Димитър Палов, “Ти Решаваш!”
Изработка: Пламен Стефанов, Консултант: Вангел Вангелов
Тази статия е създадена в рамките на инициатива „Свободен глас – информиран избор“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.
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