Терзиев не даде Красно село и Люлин на Таки и Вълка, ще ги чисти общинската Софекострой

Столична община възложи сметопочистването на районите “Люлин” и “Красно село” на общинското дружество "Софекострой". Двата района формират Зона 6 от голямата обществена поръчка, обявена през юни, чиято обща прогнозна стойност за всички седем зони достига 515 473 737 лева с ДДС.

Очаква се възлагането да остане в рамките на предвидения от общината бюджет, посочен като прогнозен в поръчката. Единствен участник за тази подзона остана консорциум от фирми, свързани с Таки, които предложиха 349 лв. на тон, за да изхвърля сивите контейнери, при прогнозна цена около 200 лв. на тон, обяви по-рано днес общинският съветник Симеон Ставрев.

Решението за възлагане на общинското дружество влиза в сила незабавно. То се налага, защото договорът за Зона 6, който се изпълняваше от частната фирма "Зауба" ЕАД, изтече през април и беше удължен с максималния срок до 4 октомври (събота). Това означава, че от 5 октомври (неделя) почистването и сметосъбирането в Люлин и Красно село ще бъде поето от "Софекострой" временно - докато трае процедурата по обявената поръчка.

"Софекострой" вече обслужва район Красна поляна, който се намира между Люлин и Красно село. Администрацията на Васил Терзиев поема ангажимент и за увеличаване на общинския капацитет за сметосъбиране. Остава и действащия вече режим на засилен контрол върху чистотата, след рекордните резултати, които Столичният инспекторат отчете през 2024 и продължава да подобрява през 2025.

Актуален статус на мегапоръчката

След няколко месеца анализ на терен и подготовка на новите спецификации за поръчката, Столична община беше готова с всички документи още през март тази година. След 3 месеца забавяне от страна на Агенцията за обществени поръчки, поръчката беше обявена през юни.

След обявяването на мащабната поръчка през юни, Столична община продължава да работи по оценките на постъпилите оферти за всички зони.

Временното решение за Зона 6 се налага поради изтичане на настоящия договор. Междувременно продължава процедурата по обявената поръчка.

Ясни са вече класираните оферти за всички зони, включително и за тези, чиито договори изтичат в края на тази и началото на 2026 година. Предстои вземане на решение за всяка от зоните.