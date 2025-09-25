По време на 34-ото заседание на Общински съвет – Ловеч кметът Страцимир Петков призова Общински съвет – Ловеч да поеме управлението на футболния клуб

На 25 септември 2025 г. се проведе 34-ото заседание на Общински съвет – Ловеч. Сред основните акценти на сесията бяха актуализация на капиталовата програма и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Внимание породи отговорът на кмета към г-жа Ирина Митева. В изказването си кметът припомни, че в точка 2.2 от Решение №146/30.05.2024 г. Общинският съвет е съгласен, в изпълнение на условие на дарението, зачитайки волята на дарителя, впоследствие да приеме управлението на сдружение Футболен клуб „Литекс“ – Ловеч, вписано под номер 11050178 със седалище на управление гр. Ловеч. „Аз смятам, че това „впоследствие“ е дошло. Това е последният път, в който аз ще отговарям по теми, свързани с футболния клуб, защото е време Общинският съвет да поеме ангажимента и управлението на отбора“, каза Петков.

Той припомни, че през последните години е направил немалко усилия в подкрепа на отбора и за кратко е участвал и в управителния съвет, въпреки че това не е сред преките задачи на кмета.

В резултат на тези усилия клубът има пълен сезон във Втора лига и днес участва в Трета лига. Петков обясни, че постепенно са изплащани задълженията, натрупани по време на участието на клуба във Втора лига, като през септември месец е изплатена една от трите заплати и задълженията към НАП са намалени с 20 хил. лв. Той подчерта, че към днешна дата новите треньори и състезатели в Трета лига нямат никакви задължения и отчитат три поредни победи. Той също така информира съветниците, че мястото за трети член на Управителния съвет на клуба е вакантно и призова Общинския съвет да вземе отношение.

По време на заседанието бяха обсъдени и други важни точки. Предложената актуализация на капиталовата програма не беше приета, а точката за приемане на новата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги беше оттеглена от кмета след почти едночасови дебати. С неприемането на наредбата съществува риск общината да бъде глобена.