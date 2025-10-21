Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на загиналите на 3 и 4 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия в област Бургас.
Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.
На 3 и 4 октомври 2025 г. части от област Бургас бяха засегнати от поройни дъждове и внезапни наводнения, най-сериозни в района на курорта Елените и общините Бургас и Царево. За часове се изляха над 200 литра дъжд на квадратен метър, което доведе до преливане на дерета, заливане на пътища, подземни паркинги и жилищни комплекси, както и до евакуации и обявяване на бедствено положение.
В резултат на бедствията загинаха четирима души, което стана основание правителството да отпусне еднократната финансова помощ.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
510
1
21.10 2025 в 15:47
ПП–ДБ внесе сигнал до Върховна прокуратура за натиск върху свидетели от служители на КПК
Русия отбеляза рекорд по осъдени за държавна измяна
По 15 000 лв. ще получат наследниците на жертвите от наводненията в Бургаско
Над 6 млн. лв. за национални програми в образованието отпусна Министерски съвет
15-годишното момче е намушкано в сърцето. Убитият пръв нанесъл удари