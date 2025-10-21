По 15 000 лв. ще получат наследниците на жертвите от наводненията в Бургаско

Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на загиналите на 3 и 4 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия в област Бургас.

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.

На 3 и 4 октомври 2025 г. части от област Бургас бяха засегнати от поройни дъждове и внезапни наводнения, най-сериозни в района на курорта Елените и общините Бургас и Царево. За часове се изляха над 200 литра дъжд на квадратен метър, което доведе до преливане на дерета, заливане на пътища, подземни паркинги и жилищни комплекси, както и до евакуации и обявяване на бедствено положение.

В резултат на бедствията загинаха четирима души, което стана основание правителството да отпусне еднократната финансова помощ.