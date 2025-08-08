Клиентското изживяване отвътре: какво учат стажантите в Hub by Yettel

Когато всичко работи, клиентът е доволен. От интуитивната навигация в приложението, през професионалното обслужване на колцентъра, до отзивчивостта на служителя в магазина – клиентското преживяване трябва да е безпроблемно и удобно навсякъде и във всеки канал. Как обаче се постига то?

Именно това е едно от нещата, на които учи стажантската програма Hub by Yettel, която тази година отбелязва своя десети юбилей. Тя е насочена към студенти от 3. и 4. курс, магистри и млади специалисти, като отваря позиции в общо 12 ключови направления. Сред тях са потребителско преживяване, разработка на мобилни приложения, продуктов мениджмънт за Yettel TV и дигитален маркетинг. Срокът за кандидатстване е до 10 септември.

В обувките на клиента

Мелис Мехмед е един от участниците в последното издание на програмата, като се присъединява към отдел „Клиентско преживяване“ в телекома. Стажът ѝ помага да се постави в обувките на клиента и да разбере всеки аспект от неговото изживяване чрез практически опит и реални бизнес проекти.

„Клиентското преживяване е хармонична комбинация между психологията и умението да намираш решения. Всеки ден в тази сфера е различен и изпълнен с динамика. За мен най-важното предимство на стажантската програма е, че мога да участвам в разнообразни и вдъхновяващи проекти", споделя тя. Редовно участва и в уъркшопи за разработване и тестване на нови продукти и услуги, които я правят по-креативна и ѝ дават нов поглед върху потребителските нужди.

Мелис Мехмед

Екипът на Мелис и тази година търси своето свежо попълнение. Одобреният стажант ще има възможност да работи с UX и UI прототипи чрез инструменти като Figma, да изследва нагласите на потребителите и да допринася за усъвършенстването на услугите на телекома.

За младото дигитално поколение Hub by Yettel предлага и други опции. Сред тях е стаж в екипа за разработка на мобилни приложения, където стажантите ще участват в създаването на нови функционалности в приложението Yettel. Отворени стажантски позиции има и в отдела по дигитален маркетинг – където ще се научат да създават, планират и отчитат дигитални кампания, както и в екипа, отговорен за Yettel TV, където ще отговарят за подредбата и визуализацията на съдържанието в стрийминг платформата.

Една година може да промени много

Освен интересните и перспективни роли, това, което отличава Hub by Yettel от повечето стажантски програми, е нейната продължителност. Стажът трае 12 месеца, което дава възможност на участниците не просто да надникнат в професионалния свят, а да го опознаят в дълбочина. В рамките на програмата стажантите преминават през ключови етапи от дейността на компанията, натрупват реален опит и стават активна част от екипите, в които работят. Важна роля в процеса играят техните ментори – опитни професионалисти, които напътстват участниците и подпомагат адаптацията им.

Десетото юбилейно издание на Hub by Yettel стартира през ноември, а процесът по подбор преминава през три етапа – кандидатстване с автобиография, кратко телефонно интервю, както и участие в т.нар. „център за оценка". Последната фаза включва практически задачи, които отразяват реални ситуации от работната среда. Финалната стъпка е среща с ръководителя на екипа, в който кандидатът желае да се включи.