Хиляди посрещнаха националния отбор по волейбол като герои в София (снимки)

Ружа Райчева 30 септември 2025 в 18:17 1389 7
Официално посрещане на националите ни по волейбол е пред пл.

Снимка БГНЕС/Стефан Василев
Официалното посрещане на националите ни по волейбол е пред пл. "Александър Невски"

Хиляди души в София посрещнаха българския мъжки национален отбор по волейбол, който днес се завърна у дома от Филипините като световен вицешампион.

Феновете изпълниха площад „Александър Невски“, за да аплодират героите, донесли на България престижното второ място на световното първенство. Събитието е организирано от Българската федерация по волейбол и Столична община.

Момчетата пътуваха до площада в охранявано от полиция автошествие на втория етаж на открит автобус и празнуваха с минаващите по улицата софиянци. Повечето от столичаните се спираха, за да помахат и поздравят отбора, а колите по пътя ги поздравяваха с бибиткане. 

Събралите се на площада скандират "Българи-юнаци" и изпяха химна заедно с отбора.

"Много обичам България, радвам се, че успяхме да обединим цялата нация. Това нещо е по-важно за мен от всеки медал", каза Александър Николов - рекордьор по най-много отбелязани точки по време на първенството.

Историческото постижение на националния отбор утвърждава българския волейбол като водеща сила на световната сцена и вдъхновява младите спортисти в страната да следват примера на младите момчета. 

Снимки: Стопкадри Нова тв

    Ружа Райчева

    Коментари
    Сикаджийска Мутра - Буда

    30.09 2025 в 19:20

    Ако не беше Господарят простак бойко борисов , нямаше да си имате понятие какво е волейбол ,футбол и такива ми ти работи !
    Господарят ви построи стадионите и залите , сега да крещите по площадите и да да забравяте да споменете смирено името МУ на Велик вожд и учител ,просветител и наместник на Бог !
    Той е живял в лишения с филия свинска мас по време на комунизма , за да оцелее и да ви спасява днес като ваш Вожд !

    Господарят ви вкара в НАТО , ЕС , Шенген, Еврозона ..той ви спасява от путин , радев и руската агентура .

    Господарят ви откри топлата вода, а сега ривете само за малко да ви я спрат , без него щяхте до днес със студена да се къпете , кой да ви каже,че водата може и да е топла , само ТОЙ Господарят ви !!!!

    Та днес го почетете и преклонете се и му издигнете паметник , защото той скоро няма да умре и ще ви трови дълго и мъчително ..вашият Господар простак бойко борисов, волейболиста със сребърен медал от Манила и футболиста прославил ни през 1994г.

    Gunteer

    30.09 2025 в 18:52

    Октим, ха-ха, да! И все едно правителството ги е изкарало на площада. Много ясно, това, което казвам, не е срещу момчетата. Успехът си е заслужен и техен, въпросът е, че същият този народ го е нямало, когато не са печелили, а сега изведнъж всички станаха големи фенове и цялата тая народна любов вони.

    Октим

    30.09 2025 в 18:48

    Само като прочета името на площада (какъвто сигурно и блатната кочина не съществува?) имам чувството, че всичко това се случва в москва ....

    Gunteer

    30.09 2025 в 18:44

    МБ, виж по-долу. Антикорупционните протести са протести срещу лъскавкото, а те си го тачат и се грижат за него, искат да са като него, лъскави, па било и лъскави като лой - пак става според тях, като за тях.

    МБ

    30.09 2025 в 18:37

    След като така и така са се събрали, защо не преминат и към протест против корумпираните в страната. Ще свършат двойна работа.

    Gunteer

    30.09 2025 в 18:35

    Няма кауза, 1215. Просто българите са толкова плитки като цяло, че не могат да оценят нищо, ако не носи незабавен успех. Нищо не ги впечатлява повече от успеха, от лъскавкото. Трябва да си "бил" някъде някой, трябва да си се качил на някаква стълбичка, да си гризнал златото, да имаш малко повече пари от вчера, да си по-известен от вчера. Или някой има илюзии, че цялата тази тълпа гледа волейбол? Пхахаха!

    1215

    30.09 2025 в 18:21

    Популацията има крещяща нужда от обединяваща позитивна кауза. Политическите боклуци не могат да предложат абсолютно нищо смислено и печелившо. Но с такава истерична дандания ще развратят момчетата , които така добре се представиха.
     
