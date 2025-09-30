Хиляди посрещнаха националния отбор по волейбол като герои в София (снимки)

Хиляди души в София посрещнаха българския мъжки национален отбор по волейбол, който днес се завърна у дома от Филипините като световен вицешампион.
Феновете изпълниха площад „Александър Невски“, за да аплодират героите, донесли на България престижното второ място на световното първенство. Събитието е организирано от Българската федерация по волейбол и Столична община.
Момчетата пътуваха до площада в охранявано от полиция автошествие на втория етаж на открит автобус и празнуваха с минаващите по улицата софиянци. Повечето от столичаните се спираха, за да помахат и поздравят отбора, а колите по пътя ги поздравяваха с бибиткане.
Събралите се на площада скандират "Българи-юнаци" и изпяха химна заедно с отбора.
"Много обичам България, радвам се, че успяхме да обединим цялата нация. Това нещо е по-важно за мен от всеки медал", каза Александър Николов - рекордьор по най-много отбелязани точки по време на първенството.
Историческото постижение на националния отбор утвърждава българския волейбол като водеща сила на световната сцена и вдъхновява младите спортисти в страната да следват примера на младите момчета.
Снимки: Стопкадри Нова тв
Ружа Райчева
Ружа Райчева