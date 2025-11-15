40 дни до Рождество, започват Коледните пости

40-дневните Коледни или Рождественски пости започват днес и ще завършат на 25 декември.

През първата седмица от поста е разрешена само растителна храна. Същите са ограниченията между 20 и 24 декември. През останалите дни (без сряда и петък) се разрешава риба. 

Венчавките се забраняват до Въведение Богородично (21 ноември) и от Игнажден (20 декември) до Богоявление, Йордановден, (6 януари).

Изключение от постите се прави за деца, бременни жени, за болни и възрастни хора, на които са разрешени мляко и млечни продукти по време на поста.

Той подготвя християните за идването на Божия син Исус Христос.

