40 дни до Рождество, започват Коледните пости

40-дневните Коледни или Рождественски пости започват днес и ще завършат на 25 декември.
През първата седмица от поста е разрешена само растителна храна. Същите са ограниченията между 20 и 24 декември. През останалите дни (без сряда и петък) се разрешава риба.
Венчавките се забраняват до Въведение Богородично (21 ноември) и от Игнажден (20 декември) до Богоявление, Йордановден, (6 януари).
Изключение от постите се прави за деца, бременни жени, за болни и възрастни хора, на които са разрешени мляко и млечни продукти по време на поста.
Той подготвя християните за идването на Божия син Исус Христос.
