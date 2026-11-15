Институтът за пътна безопасност (ИБП) настоява президентът Илияна Йотова незабавно да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), на който да бъдат обсъдени спешни мерки заради критичното състояние на пътната безопасност в страната.

Повод за искането са нарасналият брой жертви от началото на годината - с 56 души повече спрямо същия период на миналата година, както и поредицата от тежки катастрофи през последните дни.

Ето и цялата позиция на ИБП:

Уважаема госпожо Йотова,

Институтът за пътна безопасност настоява да свикате незабавно Консултативен съвет по национална сигурност, посветен на катастрофалното състояние на безопасността по българските пътища.

От началото на годината загиналите са с 56 повече спрямо същия период на миналата година. Само за последните два дни загубихме още осем човешки живота. Преди пет дни страната беше потресена от трагедията на автомагистрала „Тракия", при която загинаха 13 души.

Това вече не е пътна криза. Това е заплаха за националната сигурност!

Най-тревожното е, че този срив беше предизвестен месеци по-рано. Рисковете бяха известни, предупрежденията бяха отправени, но никой не предприе необходимите мерки, за да предотврати задаващия се армагедон по българските пътища.

Днес обвиненията между политиците не вършат никаква работа. Не е време за политически престрелки, оправдания и прехвърляне на вина. Време е за поемане на отговорност!

Не може мъглата, лошите пътища или лошите шофьори да бъдат оправдание за цялостното състояние на транспортната система. Водачите носят отговорност за поведението си, но за системната безопасност отговаря единствено доставчикът на транспортната система – държавата, чрез изпълнителната и законодателната власт.

Държавата трябва да управлява риска, а не да брои жертвите след всяка трагедия.

Затова настояваме Консултативният съвет по национална сигурност да постави на дневен ред три основни въпроса:

Кой носи политическата отговорност за този срив?

Защо предупрежденията и прогнозите за нарастващия риск не доведоха до превантивни действия?

Какви незабавни решения ще бъдат предприети и кой персонално ще отговаря за резултатите?

ГОСПОЖО ЙОТОВА, ДЪРЖАВАТА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА УПРАВЛЯВА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ЧРЕЗ СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЗАГИНАЛИ!

Необходим е спешен политически консенсус, конкретни решения и персонална отговорност.

Всеки ден бездействие има цена. И тази цена се измерва в човешки животи.

НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО СВИКВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ!

С уважение,

ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

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