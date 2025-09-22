Днес рожден ден празнува кметът на Община Ловеч Страцимир Петков

OFFNews 22 септември 2025 в 08:26 39 0
Страцимир Петков

Страцимир Петков

На 22 септември – в Деня на независимостта – своя рожден ден празнува кметът на Община Ловеч Страцимир Петков.

Петков е начело на местната администрация от 2023 г., завършил е Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ - Ловеч с профил английски език.

Магистърската си степен по Счетоводна отчетност е получил в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Празникът съвпада с честванията на един от най-значимите дни в българската история – обявяването на Независимостта на България.

