Днес рожден ден празнува кметът на Община Ловеч Страцимир Петков

На 22 септември – в Деня на независимостта – своя рожден ден празнува кметът на Община Ловеч Страцимир Петков.
Петков е начело на местната администрация от 2023 г., завършил е Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ - Ловеч с профил английски език.
Магистърската си степен по Счетоводна отчетност е получил в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.
Празникът съвпада с честванията на един от най-значимите дни в българската история – обявяването на Независимостта на България.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Желязков защити жена си за японския хотел в София: Парите са декларирани и от кредит. Няма сламени хора
Тръмп и Ванс ще говорят на помена на десния активист Чарли Кърк
След Плевен и Ловеч е на воден режим
''Това е геноцид''. Плевенско сдружение започва национален протест заради липсата на вода