Днес рожден ден празнува кметът на Община Ловеч Страцимир Петков

На 22 септември – в Деня на независимостта – своя рожден ден празнува кметът на Община Ловеч Страцимир Петков.

Петков е начело на местната администрация от 2023 г., завършил е Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ - Ловеч с профил английски език.

Магистърската си степен по Счетоводна отчетност е получил в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Празникът съвпада с честванията на един от най-значимите дни в българската история – обявяването на Независимостта на България.