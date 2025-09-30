Детето, което беше бито от съученички: Враждата е от 2 години, не знам дали съм защитена

Битото и унижавано от съученички момиче призна, че не знае дали е защитено. „Враждата я има от близо две години, но бях по-малка и не смееха да ми посегнат. Започнаха тази година”, каза петокласничката по Нова телевизия.

По думите ѝ причината за тормоза била, че била говорила против приятелите си.

За скандалния случай на агресия стана известно след публикуването на клипове в социалните мрежи. На тях се вижда как група момичета тормозят своя съученичка, унижават я, скубят я и я карат да целува обувки. Впоследствие бе изяснено, че участничките във видеото са от столично основно училище.

Унижаваното дете разказа, че едно от момичетата, които станали свидетели на униженията, се разплакало и молило агресивните деца да спрат. „Момичето, което снимаше, каза „Няма спри! Тихо”, спомня си малтретираното дете. „Звъннах на мама и казах „Мамо, биха ме и едно момиче ме чака пак да ме бие”, казва още ученичката. Според нея другите момичета я биели за удоволствие.

"Когато за пръв път ме биха, казах на момичето да си оправим нещата с думи, но тя каза „Аз обичам да си решавам нещата с бой, а не с думи”. После ме свлече на земята”, спомня си петокласничката.

Директорът на училището от клипа с тормозената ученичка: И двете нападателки са с много добро поведение

Дни след публикуването на клипа едно от момичетата донесло бонбони на бащата на битото дете и се извинило на него и на съученичката си. „Според мен са изплашени”, смята жертвата на насилие. Момичето признава, че се страхува да не срещне отново агресивните деца.

Припомняме, че петокласничката беше скубана, удряна, ритана и карана да целува обувките на свои съученички, а унижението – заснето и публикувано в интернет.

Семейството ѝ е подложено на проверки от социалните служби, оплака се майката Сузана Илиева, която съобщи, че служители са проверявали в какви условия живее дъщеря ѝ.

Държавната агенция за защита на детето сезира за случая, сред които СДВР, дирекция "Киберсигурност" към ГДБОП и Агенция "Социално подпомагане".