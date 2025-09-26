Директорът на училището от клипа с тормозената ученичка: И двете нападателки са с много добро поведение

“И двете нападателки са с много добро поведение в училище, едната е отличничка. До този момент те не са давали повод да се провеждат срещи с психолози. Започнаха митове и легенди, че едното е било изключено. Няма такова нещо”.

Това каза по Нова телевизия директорът на 4 ОУ "Джон Атанасов" Таня Груева, по повод скандалния клип, в който две момичета издевателстват над съученичка.

Поредният случай на брутална агресия между деца разтърси социалните мрежи. Видеото показва ученички, които удрят и унижават друго момиче. Кадрите бяха разпространени в четвъртък в социалните мрежи от възрастен, попаднал на клип с насилието. Те предизвикаха огромна вълна от възмущение.

На тях се вижда как група момичета, около 12-13 годишни, принуждават друго момиче да си съблече дрехите и да им се моли на колене, да им целува обувките, докато я дърпат за косата и й удрят шамари.

"Всички разбрахме за случая от социалните мрежи. Плюсът им е, че добри и лоши новини стигат много бързо до всички, но той има един сериозен недостатък - започват да се споделят потресаващи снимки”, коментира директорката на основното училище и допълни, че родителите на момичетата били шокирани.

"Нищо не е било споделено с тях и са изумени от злодеянието им. Попитаха ги как биха се почувствали те, ако са на мястото на детето”, каза Груева.

“Цялата общественост сме потресени от това, което видяхме. Съчувстваме на детето, което е подложено на този тормоз”, допълни директорът на училището, в което учат две от децата във видеото. По думите й нападнатото дете е на същата възраст като другите две възпитанички на училището ѝ.

Това се случва в почивен ден, на национален празник, далеч от училището в друг квартал. Децата не можаха да дадат стойностно обяснение. Това, което разбрахме, е че има някаква вражда през социалните мрежи, обиждали се едни други и се стига до това зверско отмъщение. Разпознавайки едно от децата във видеото, стигнахме до другото, което снима. Подадохме веднага информацията на разследващите органи. В клипа има още 6 участници, но не са наши ученици. Очаквам да бъдат разпознати от техните родители и училища, защото трябва да спрем такива издевателства, коментира Груева.

Тя помоли хората в социалните мрежи да не търсят сензация, когато става въпрос за съдбата на деца. “Тяхната психика е изключително крехка. Детето, което е малтретирано, със сигурност изживя милиони пъти отново издевателството”.

“Ученичките споделиха, че същата вечер са се свързали с бащата на жертвата и са се опитали да се извинят. Това не ги оправдава и трябва да се научат, че носят отговорност за постъпките си. Ние като институция не можем да се дистанцираме. Апелът ми е заедно да се преборим с това зло и да приемем всякакви възпитателни мерки и реформи, за да може агресията да бъде ограничена”, допълни директорът.

По думите ѝ за децата следва санкция след решение на педагогически съвет. “Ще изчакаме и компетентните органи, сигнализирали сме и ДАЗД”.

Санкциите са две тежки - предупреждение и категорично преместване в друго училище. По-леките са преместване в друга паралелка.

”Смятам, че случаят заслужава този обществен интерес и ние като институция, не можем да си затворим очите. Аз съм по-скоро за по-тежки мерки, за да бъде изкоренено това”, допълни Груева.