Агенцията за закрила на детето проверява скандален клип за насилие над малолетна

OFFNews 25 септември 2025 в 18:31 561 0
ДАЗД

Снимка МС

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се самосезира за скандален случай на насилие между непълнолетни момичета, съобщи БНТ. За проявената агресия става ясно от клипове в социалните мрежи.

На тях се вижда как група момичета тормозят своя съученичка, унижават я, скубят я и я карат да целува обувки. В описанието на поста се твърди, че случаят е от София.

ДАЗД са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция "Киберсигурност" към ГДБОП и Агенция "Социално подпомагане".

От СДВР потвърдиха информацията и заявиха, че три от момичетата са установени и са разпитани в 8-о Районно управление в присъствието на родител. Установен е и разпространителят на видеата.

Инспекторите от ДАЗД са поискали от ГДБОП да свалят клипа. Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Трите стълба на руската пропаганда: анализът на Серхий Плохий