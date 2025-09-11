Борислав Сандов: За 3 г. кражбите на вода са за над 100 млн. лв. поради липсата на контрол

За период от 3 г. кражбите на вода са за над 100 млн. лв. заради занижен или липсващ контрол, обяви бившият екоминистър Борислав Сандов пред БНР. Той не смята, че проблемът с безводието в Плевен ще бъде решен през следващия месец, а и предприетите мерки са много закъснели.

"Надявам се новият областен да намали срока - до месец да има запушване на течове и осигуряване на малки водоизточници. Въпросът е защо един по един се правят сондажите, нима няма капацитет да се правят едновременно?", запита Сандов.

И допълни, че надеждите, свързани с едномесечен срок, са за предстоящи валежи през октомври, но това не е сигурно. Във всеки случай "колкото и да вали, ако имаме толкова много загуби по трасето, колкото и вода да вкараме, не би се напълнила кофата".

"За мен проблемът ще се реши, ако се захрани с вода от кладенци в района на р. Дунав и тогава ще има вода във водопровода "Черни осъм" и да е само резервен за Плевен", коментира Сандов.

Бившият шеф на МОСВ в кабинета на Кирил Петков прогнозира, че до година би могло да се ремонтира водопроводът и при по-ниски загуби да се достави вода, "но вътре в населените места има сериозни загуби - над половината от водата, която влиза".

"Но за градове като Плевен основният проблем е свързан с инфраструктурата. Безводието е неглижирано, основно то е към МРРБ и ВиК дружествата. Трябва да се търси наказателна отговорност, знаем, че се изразходват публични средства, а резултатът не е задължителен. И това лишава българските граждани от достъпа до чиста и питейна вода", изтъкна той.

Бившият екоминистър посочи големият проблем за безводието - той е, че има изходящи водомери само на 1/3 от водоизточниците, върху другите 2/3 няма никакъв контрол.

"Защото някой се опитва да крие. Факт е, че 1/3 от водоизточниците в България нямат измервателни устройства колко вода влиза в системата. А за половината водоизточници няма разрешителни, за половината няма очертани санитарно-охранителни зони, което ги прав уязвими, защото тези зони гарантират качеството на водата", посочи Сандов.

Той съобщи, че по данни на "Зелено движение" засегнатите от безводието граждани са над 470 000 и прогнозира, че през следващата година ще са около 600 000. 135 общини са на воден режим и 25 населени места не са обхванати от ВиК оператор.

"Проблемът не е само в климатичните промени, а в управленска немощ – разхвърляне на водите в много ведомства, този ВиК холдинг, създаден преди 5 г., няма резултати от него. А бяха налети 1 млрд. лв. Другото е този национален борд за водите - не мисля, че ще го реши", посочи Борислав Сандов.

И препоръча да се поставят измервателни уреди за водата, която постъпва от природата до ВиК системата и да се спрат кражбите.