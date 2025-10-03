Активираха BG-Alert: Проходите към парк Витоша са затворени, опасност от падащи дървета

Първи сняг падна в София

OFFNews 03 октомври 2025 в 09:39 1122 0

Снимка БГНЕС

Кметът на София Васил Терзиев активира системата BG-Alert заради сняг на Витоша и опасност от падащи дървета и клони.

В 9:23 ч. столичани получиха съобщение от системата за образуване на снежна покривка на подходите, водещи към природен парк "Витоша". Подходите остават временно затворени за МПС.

В съобщението пише още, че има опасност от падащи дървета и клони. То е подписано от кмета на Столичната община.

По-рано днес Областният управител на Бургас Владимир Крумов активира BG-ALERT за южните общини на област Бургас заради наводнени пътища.

Бедствено положение е обявено в община Царево, над 200 л/кв.м. се изляха в района. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в град Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.

Прогнозите за обилни валежи и ранен сняг се сбъднаха - първи снежинки паднаха тази сутрин в столицата. В кварталите във Витоша се образува и снежна покривка от 1-2 см.

