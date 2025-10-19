В САЩ няма ейджизъм: Дейвид Атънбъро на 99 г. взе наградата Еми за дневна телевизионна програма

На 99 години сър Дейвид Атънбъро продължава да преподава на света уроци не само по биология, но и по човечност.

Британската легенда на документалното кино стана най-възрастният носител на награда „Еми“ за дневна телевизионна програма, след като бе отличен като водещ на продукцията на Netflix „Тайният живот на орангутаните“.

С това си отличие Атънбъро подобри рекорда на Дик Ван Дайк с цяла година и отново доказа, че възрастта няма нищо общо с страстта и любопитството към живота.

Въпреки че не присъства лично на церемонията, неговият глас и поглед – вече осем десетилетия символ на удивление и състрадание към природата – бяха осезаеми дори в отсъствието му.

Гласът на планетата

Кариерата на сър Дейвид Атънбъро започва още през 50-те години на XX век в BBC, където той се превръща в един от пионерите на природонаучния телевизионен формат.

Сериите му – „Животът на Земята“, „Планетата Земя“, „Синята планета“, „Животът на растенията“ и десетки други – не просто документират, а поетично разказват чудесата на живота на нашата планета.

С над 60 години в ефир, Атънбъро е не просто телевизионен водещ, а морален глас на екологията и на науката, които често звучат по-тихо от комерсиалния шум на света.

Именно тази последователност и човешка мярка направиха от него фигура, която стои над времето и политиката – последният истински разказвач на Земята.

Награди, които не остаряват

На церемонията по връчването на наградите „Еми“ за дневни програми, продукцията „Централна болница“ (General Hospital) на ABC спечели голямата награда – за най-добър драматичен сериал, както и още пет отличия в основните категории.

Пол Телфър от „Дните на нашия живот“ (Days of Our Lives) и Нанси Ли Гран от „Централна болница“ взеха наградите за главни роли.

Джонатан Джаксън и Сюзън Уолтърс („Богати и жестоки“ / The Young and the Restless) бяха отличени за поддържащи роли, а Лиза Ямада („Дързост и красота“ / The Bold and the Beautiful) спечели приза за новоизгряващ талант.

Сред най-развълнуваните победители бе Кардеа Браун, която спечели наградата за кулинарен водещ за Delicious Miss Brown по Food Network – предаване, което вече има десети сезон и милиони почитатели.

Един свят, който все още има глас

Докато светът на телевизията се подмладява и алгоритмизира, появата на 99-годишния Атънбъро в списъка на лауреатите действа като противоотрова на забравата.

Той напомня, че в един век, в който често говорим повече, отколкото слушаме, все още има гласове, които си струва да бъдат чути.

И неговият е един от тях – тих, мъдър и вечен.