Техническа грешка или цензура: БНТ изряза интервю на кмета Терзиев

OFFNews 04 октомври 2025 в 15:08 7499 5

Снимка БНТ

Скандал за малко не избухна около интервюто на столичния кмет Васил Терзиев в предаването "Денят започва с Георги Любенов", след като се оказа, че то е изчезнало от пълния запис на сутрешния блок в Ютюб канала на медията. 

Десни политици и граждани реагираха остро. 

Публикуваме участието на кмета на София Васил Терзиев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ след като зрители в социалните мрежи сигнализираха, че в сайта на Българска национална телевизия се откриват само части от него, а в YouTube липсва изцяло. След обществената реакция цялото участие беше качено и на платформите на БНТ, обявиха от Продължаваме промяната.

БНТ изряза участието на Васил Терзиев в Денят започва с Георги Любенов от Ютюб канала си, но Столична община го качи в своя. Изгледайте го и ще разберете какво плаши завладелите държавата ни и особено онзи с главно Д. “Д” като “фалит”, както каза кметът на София, написа във фейсбук районният кмет на Слатина Георги Илиев. 

Новината, с която БНТ отрази собственото си предаване, също съдържаше цензурирана версия на позициите на Терзиев, в която критиките му срещу Делян Пеевски и Хамид Хамид от ДПС не присъстваха на видеозапис, написа Булевард България. 

От пресцентъра на БНТ обясниха за OFFNews, че не става въпрос за цензура, а за техническа грешка при подготвянето и качването на записа на сутрешния блок. След като грешката е забелязана, интервюта на кмета Васил Терзиев е качено в оригиналния му вид. 

    3646

    5

    Putyo

    04.10 2025 в 17:57

    -0
    +4
    Кошлука е пробита ватенка. Нормално е да прави такива грешки...

    4005

    4

    PaulPierce

    04.10 2025 в 16:54

    -0
    +7
    ама разбира се, че е техническа грешка хаха

    3010

    3

    Зла свекърва

    04.10 2025 в 15:57

    -0
    +9
    Имам идея за софиянци. Направете една техническа грешка да си изхвърлите боклука пред офиса на Новоначалието с голямо Д. Той Делю Хайдутин и чета разбойници са технически грешки на нашия мил преход, та още една грешка пред тяхната врата няма да е излишна.

    500

    2

    Незначителен червей

    04.10 2025 в 15:53

    -0
    +7
    А бе ,Кошлуков кога от Революционер стана Милиционер. Че чурката му е малка ,знаем от Вики, ама откога почна да му се услажда да целува дупета на властоимащи Примитивна кръв по тия ширини. Тъжно.

    3500

    1

    Rex

    04.10 2025 в 15:23

    -0
    +6
    Да бе, да. Вервам ви. Нема начин да не е техническа грешка.
     