Кристина Газиева става водещ на сутрешните и обедните емисии по bTV

Телевизионният журналист, автор и продуцент Кристина Газиева, влиза в екипа от водещи на bTV Новините, съобщават от телевизията.

Тя ще води сутрешните и обедните новинарски емисии заедно с журналиста Алекс Донев. Полина Мечкуева ще отсъства от ефир поради лични причини.

Кристина Газиева има над десет години професионален опит в телевизионната журналистика. Основните теми, по които работи, са здравеопазване, образование, социалната политика и истории с висока обществена значимост.

През годините придобива богат репортерски опит в екипите на bTV Новините и „Тази сутрин“. През 2020 г. става автор на поредицата „Спасените“ в предаването „120 минути“, която само за един телевизионен сезон се превръща в една от най-отличаваните рубрики в ефира със седем журналистически отличия. В началото на 2023 г. Кристина Газиева става автор и водещ на „Тази събота“, а от 2024 г. е продуцент и автор на репортажи и интервюта в „120 минути“, както и на съдържание за специални телевизионни студиа на bTV.

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