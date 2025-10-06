Кастинг за ''Стоичков - Филмът'' ще бъде излъчен като риалити

OFFNews 06 октомври 2025 в 11:18 376 2
Кастинг

Снимка Нова тв
Кастингът ще избере актьор, който да играе футболната легенда в биографичен филм.

NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът“ в риалити формат, съобщава телевизията.

Ддокументалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ ще бъде с водещ Александър Сано, а всички желаещи да се превъплътят във футболната легенда могат да се запишат на кастинг на адрес nova.bg/casting.

Документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ ще покаже на зрителите избора на актьора от специално жури, което ще преценява качествата на кандидатите. „Много е важно да се отърват от това напрежение, че трябва да се играе Христо Стоичков. Не. Играй това, което можеш да играеш. Не бъди страхлив!“, каза легендарният футболист в специално интервю за „Събуди се“.

„Стоичков-Филмът“ е замислен като национален проект, но ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната сцена. Лентата ще отведе зрителите отвъд образа на Стоичков и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема. Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, в креативня екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, а сценарист е Георги Ангелов. Проектът е подкрепен от Winbet и Община Пловдив. Международен партньор по реализацията и разпространението на филма е Cloud9 Studios.

    Коментари
    helper68

    06.10 2025 в 12:27

    Оф тия реалити само селски бекове, вкючете някой и от ергена, учендолския и т.н, ще си паснат.. :))

    Октим

    06.10 2025 в 12:23

    Тази роля може да изиграе всеки селски бездарник! Стига само да го научат малко да рита топка, външно да има нещо общо с Камата, а вече ефектите и добрия монтаж могат да направят от лентата чудо!
     
